شروط وخطوات التقديم في مسابقة وظائف معاون النيابة الإدارية: للأقل من 30 عاما

أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتوظيف في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة 2022، وذلك في إطار حرصها على توفير فرص عمل ووظائف للشباب حديثي التخرج، الباحثين عن فرصة عمل في مجال دراستهم.

الشروط المطلوبة لوظيفة معاون نيابة إدارية

وحدد النيابة الإدارية الشروط المطلوبة للتقديم في المسابقة، والتي جاءت كالتالي:

- ألا يقل التقدير العام التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظائف عن 30 عاما في تاريخ 5 مارس المقبل، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

- أن تتوفر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية، واجتياز المقابلة واجتياز المقابلة التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل، والفحوص الطبية اللازم إجراؤها.

موعد التقديم على وظائف النيابة الإدارية

وأوضحت النيابة الإدارية في إعلانها عن ميابقة وظائف معاون نيابة إدارية، على أن يبدأ ايتقبال طلبات التقديم بدء من 27 فبراير الجاري، ويستمر التقديم حتى 5 مارس المقبل.

خطوات التقديم على وظائف معاون نيابة إدارية

- يقوم الرتغب في التقديم على وظائف معاون نيابة إدارية بالدخول على موقع النيابة الإدارية من هنا.

- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق.

- ثم بعد ذلك يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال نفس الموقع بعد استيفاء البيانات.

- ثم بعد ذلك يتم تقديم الملفات اعتبارا من 11 مارس وحتى 28 مارس المقبل بمقر النيابة الإدارية في مدينو 6 أكتوبر بميدان النجدة.