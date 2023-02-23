وظائف شاغرة لأبناء الإسكندرية بمركز ذوي الهمم.. المرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه

أعلنت مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، عن وظائف خالية تابعة بمركز مار مرقس لرعاية ذوي القدرات الخاصة من ساكني الإسكندرية؛ إذ يكون العمل داخل المركز التابع لكنيسة مارمرقس الأثرية في رشيد، على أن يجرى توفير التنقلات من وإلى الإسكندرية يوميا، ويصل المرتب إلى 4 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل فرص العمل المتاحة والمميزات التي تعود على الملتحقين بها، بالتحديد من أبناء مدينة الإسكندرية المستهدفين لشغل تلك الوظائف، على أن تجرى المقابلات يوم الجمعة من كل أسبوع، في مقر المركز بكنيسة مارمرقس الاثرية بمدينة رشيد - البحيرة.

تفاصيل وظائف خالية في الإسكندرية

- مدرسين قسم داخلي «بنين وبنات» لرعاية ذوي الهمم «ذهني»، على أن يكون حاصلاً على «دبلوم، فوق متوسط، عالي».

- ثاني الوظائف المتاحة تتمثل في متخصصين «أخصائي تخاطب موسيقى - تربية رياضية أخصائي اجتماعي - أخصائي - نفسي - أكاديمي» بالقسم الصباحي من 8.30 صباحا الى 3 عصرا، مع توفير التنقلات من وإلى الإسكندرية يوميا.

- عمال وعاملات للخدمات المساعدة، ولا يشترط مؤهل دراسي.

مميزات العمل في الوظائف الخالية المتاحة

- توفير وسيلة تنقل من وإلى الإسكندرية

- مرتبات تصل الى 4 آلاف جنيه

- تأمينات اجتماعية

- علاوات

- تأمين صحي

- إجازات أسبوعية

- رحلات ترفيهية

- وجبات

الأوراق المطلوبة في حالة القبول

- جواب من أب الاعتراف.

- فيش جنائي موجه إلى مؤسسة الرجاء القبطية

- شهادة المؤهل الدراسي

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية

- كعب عمل

- برنت تأمیني