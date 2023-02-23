رابط التقدم على وظائف شركة الصوامع التابعة لوزارة التموين.. باق 5 أيام

يستمر فتح باب رابط التقدم على وظائف شركة الصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، حتى الخميس المقبل، والتي فتحت باب التقدم على عدة وظائف متاحة بها منذ 18 فبراير الجاري.

رابط التقدم على وظائف شركة الصوامع

وأكدت الشركة القابضة للصوامع والتخزين إحدى شركات وزارة التموين والمسئولة عن حفظ المخزون الاستراتيجي للقمح، أن رابط التقدم على وظائف شركة الصوامع يتم عبر موقع الشركة الرسمي من هنا، موضحة أنه وفقا لما جاء في إعلان الوظائف المتاحة بها، فإنّ العمل سيكون من خلال العقد المؤقت بنظام المكافأة الشاملة، بشرط ألا لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1 يناير 2023، موضحة أن التواصل لمتابعة نتيجة التقدم يكون من خلال صفحة الشركة القابضة للصوامع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

التخصصات المطلوبة للتوظيف في شركة الصوامع

- مهندس كهرباء (بكالوريوس هندسة كهربائية).

- مهندس ميكانيكا (بكالوريوس هندسة ميكانيكية).

- أخصائي شؤون إدارية (حاصل على مؤهل عالٍ مناسب).

- فني كهرباء (حاصل على دبلوم صناعي قسم كهرباء).

- فني ميكانيكا (حاصل على دبلوم صناعي قسم ميكانيكا).

- فني تخزين (حاصل على دبلوم زراعي).

- مندوب أمن (حاصل على دبلوم متوسط).