أسماء المستوفين لشروط وظائف شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر اليوم الخميس، في بيان صحفى عن أسماء المستوفين لشروط الإعلان رقم 1 للتعاقد على وظيفة عامل 2023.

وظيفة بشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

وأفاد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن فتح باب التظلمات بداية من اليوم الخميس 23 فبراير ويستمر فتح باب التظلمات حتى الأربعاء المقبل علي موقع الشركة على أن يتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات عقب فرز التظلمات.

أسماء المقبولين للتعاقد على وظيفة عامل بشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر .

مياه البحر الاحمر تستطلع اراء الأهالي

وفي سياق آخر استطلع فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر رأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة لقياس مدى رضائهم و للتعرف على المشكلات التى تواجهم المواطنين للتعامل معها على الفور

خط الشكاوي طوال اليوم

وأكد مسؤلو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ الوطن اليوم الخميس بأن فريق التوعية يقوم بتعريف الأهالى بالخدمات التي تقدمها الشركة والتعامل مع الخط الساخن 125‪ والذى يعمل طوال اليوم على تلقى الشكاوى بجميع مدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن.