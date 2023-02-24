وظائف شاغرة لأهالي الصعيد براتب يصل إلى 7600 جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «راية».

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يوم توظيفي من وزارة الشباب

العنوان: نادي نقابة الأطباء - أسيوط يوم السبت 25 فبراير 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا للتقديم على الوظائف الأتية:

1. موظف Call Center

مكان العمل: أسيوط

الشروط المشتركة لشغل الوظائف

الحد الأقصى للسن 27 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

يشترط الحصول على مؤهل عالي.

مستوي الإنجليزي جيد جدا & ممتاز.

المميزات والحقوق

الراتب: 6600 +1000 الحافز الشهري.

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

تأمينات طبية واجتماعية.

مواصلات.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المحددين ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الضغط هنا.

كما يمكن التقديم على اليوم التوظيفي من خلال الذهاب إلى نادي نقابة الأطباء - أسيوط يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال هذا الرابط.