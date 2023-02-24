عرض مسلسل «حضرة العمدة» حصريا على قناة cbc في موسم رمضان المقبل

كشفت الصفحة الرسمية لقناة «CBC» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عرض مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي، المقرر أن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2023، بشكل حصري.

مسلسل«حضرة العمدة»

وتواصل الفنانة روبي تصوير دورها في مسلسل «حضرة العمدة»، المقرر أن تنافس به خلال السباق الرمضاني 2023.

وتجسد روبي خلال المسلسل دور«صفية» التي تعمل أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية ويتم تعيينها بمنصب العمدة في إحدى القرى بالصعيد، لتتعرض إلى العديد من الازمات والصعوبات بسبب رفض رجال القرية لتوليها منصب العمدة وهي سيدة.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك في مسلسل «حضرة العمدة» عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبدالعزيز، محمد الصاوي، صولا عمر وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.