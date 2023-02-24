مسلسلات رمضان 2023.. روبي من الجامعة الأمريكية إلى العمودية

تضم خريطة مسلسلات رمضان 2023، العديد من الأعمال الفنية، بينها مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي مليئة بالمفاجآت في إطار مواجهة تحديات وصعاب كثيرة في ظل اختلاف العادات والتقاليد، ولن تخل الأحداث من مواقف كوميدية بسبب هذه التغييرات الطارئة التي تحدث في حياة فتاة متعلمة.

امرأة تصبح عمدة دون سابق إنذار

مسلسل حضرة العمدة الذي ينافس ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2023، تجسّد من خلاله روبي، شخصية أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية تدعى صفية فارس، وتفاجئ أنها أصبحت عمدة بإحدى القرى، الأمر الذي يضعها في مأزق تواجه بسببه كثير من المواقف الصعبة وعليها أن تتجاوزها بحكمة، إلا أنها تفاجئ ببعض الصعوبات.

أبطال المسلسل

المسلسل يضم عددا من النجوم أبرزهم أحمد رزق، أحمد بدير، صلاح عبدالله، بسمة، وفاء عامر، سميحة أيوب، لطفي لبيب، إدوارد، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، حسام داغر، صولا عمر، محمود حافظ، زينب العبد، محمود عبد المغني، ومحمد محمود عبدالعزيز، والمنتج شادي مقار الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة.

التصوير بدأ في ديسمبر

انطلق تصوير مسلسل حضرة العمدة، قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتم تصوير عدد من مشاهده في طريق اسكندرية الصحراوي، والموسيق التصويرية للموسيقار شادي مؤنس.