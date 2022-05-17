وفاة «حمامة المسجد».. أحد أركان الطريقة الصوفية الجريرية بالعريش

شيع أبناء الطريقة الجريرية بالعريش، بالأمس، جثمان من يطلق عليه «حمامة المسجد»، وأحد أركان زاوية الجريرات بوسط العريش، وذلك بعد أن وافته المنية.

وتوفي الحاج ناصر سلمى القرم، مؤذن زاوية الحاج عيد أبو جرير بالعريش، والذى يطلق عليه حمامة المسجد، وذلك لعدم تغيبه عن الأذان والصلوات بالزاوية الجريرية الصوفية منذ أكثر من 40 عاما بحسب أبناء الطريقة الصوفية الجريرية.

وقال يوسف أبوجرير أحد أبناء الطريقة الصوفية، إن الحاج ناصر توفي بالأمس، حيث يعد أحد أركان الزاوية الصوفية، وأحد الأجيال التي عاصرت العهد القديم للطريقة، وأيضا العهد الحديث والتغيرات التي حدثت للمنطقة.

الجريرات ينعون أحد أركان الطريقة

ونعى أبناء الجريرية الحاج ناصر القرم،الذى توفي عن عمر قارب 70 عاما، بعد أن أفنى حياته في خدمة المريدين والتلاميذ من أبناء الطريقة الجريرية الصوفية، ملتزم على الصلوات والأوراد، وقراءة الواقعة وختام الصلاة، والصلاة على النبى الكريم وحضرات، وأذكار المتصوفة.

4 طرق صوفية دخلت سيناء

الجدير بالذكر أن شمال سيناء قد دخلتها 4 طرق صوفية، منذ عام 1954 حتى يومنا هذا، وهى الطريقة الصوفية الجريرية ومقرها في حى الشيخ عيد بوسط العريش، ولها عدة زوايا في العريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء، والسماعيلية والشرقية من محافظات مصر، والطريقة الصوفية العلاوية ومقرها الشيخ زويد، ولها عدة زوايا في الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، والإسماعيلية والشرقية والدقهلية وعدد من محافظات الصعيد، ومؤسسها الشيخ أبو أحمد الفالوجى رحمة الله عليه، والطريقة أبو العزائم، ولها مقرين، في العريش والشيخ زويد، والطريقة التيجانية ولها مقر وحيد في العريش و3 مساجد، ومريدوها قد توقفوا عن الظهور منذ ما يقرب من 20 عاما، برغم وجود زواياهم إلى الآن والتي تم ضمها إلى مديرية الأوقاف بشمال سيناء.