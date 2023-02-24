وكيل «علوم الفضاء والملاحة» يكشف سبب تسمية القمر الصناعي «حورس 1»

علق الدكتور خالد يوسف وكيل كلية علوم الفضاء وتكنولوجيا بجامعة بني سويف، على إطلاق مصر للقمر الصناعي «حورس 1»، من الصين اليوم، قائلاً: «القمر عبارة عن أجسام صناعية ويستخدم في العديد من الأهداف الخاصة بالاستشعار عن بعد والتصوير»، موضحاً أن التعاون مع دولة بحجم الصين هو مهم لأن لها باع طويل في مجال الأقمار الصناعية.

سبب تسمية القمر الصناعي بهذا الاسم

وعن سبب تسمية القمرالصناعي الجديد باسم «حورس 1»، قال الدكتور خالد يوسف، إن مصر تهتم دائماً بتمسية أي قمر جديد باسم يدل على ثقافتها وحضارتها المصرية القديمة، موضحاً أن حورس أحد الآلهة في الحضارة المصرية القديمة: «تخليداً للحضارة المصرية وهوية البلد».

وأضاف الدكتور خالد يوسف، لـ«الوطن»، أن التعاون حالياً بين مصر ووكالات الفضاء الأخرى يتركز في الأقمار القريبة من الأرض «ذات المدارات القريبة من الأرض»، موضحاً أن غرضها الأساسي هو الاستشعار عن بعد في مجالات المياه الجوفية والأراضي الزراعية والتنبؤ بالتحصر والآثار السلبية للتغيرات المناخية.

مصر تسعى لتبني برامج مشتركة في مجال الأقمارالصناعية

ونوه وكيلة كلية علوم الفضاء وتكنولوجيا الملاحة، إلى أن القمر الصناعي «حورس 1» له أهداف متعددة أيضاً في إنترنت الأشياء وتطبيقات الإنرتنت للأماكن البعيدة، لافتاً إلى أنه يخدم في منطقة مثل منطقة الواحات ذات البيئة التي تسمح بتربية الدواجن والزراعات الحديثة والمتجددة والصديقة للبيئة، فضلاً عن الزراعات العضوية، موضحاً أنها كلها مجالات تحتاج لبنية أرضية وبنية فضائية مهمة.

وأكد الدكتور خالد يوسف، أن مصر تسعى لتبني برامج مشتركة في مجال الأقمارالصناعية مع وكالات فضاء أخرى بما يخدم عملية التنمية.