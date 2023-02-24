محمد العرابي لقناة القاهرة الإخبارية: إعلان دول غربية مد أوكرانيا بـ14 دبابة أمر هزلي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إن ما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية، يُعد استنزافا عميقا للغاية لكلتا الدولتين، وتنعكس بالطبع على كل دول العالم، إذ إن دول العالم منجرة في هذا الاستنزاف ليس بشكلها العسكري، ولكن بمواجهة عوائق كبيرة في الاستثمار أو وصول سلاسل الغذاء، فتلك الأزمة تؤثر على كل الشعوب في كل دول العالم.

إعلان دول غربية مد أوكرانيا بـ14 دبابة أمر هزلي

وأضاف «العرابي»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إعلان دول غربية عن مد أوكرانيا بـ14 دبابة أمر هزلي، وليس به أي شيء من الجدية: «الدبابات دي لما بتكون في حرب بيكون 500 دبابة مقابل 500 دبابة، مش 14 دبابة وكلام لا يتم تحقيقه على أرض الواقع».

الاقتصاد الروسي

وتابع وزير الخارجية السابق: «من المؤكد إننا داخلين على إطالة أمد هذه الأزمة، وده أمر وارد جدا، الاقتصاد الروسي لم يتأثر اقتصاديا جراء الأزمة، المرتبات هناك زي ما هي والدولة بتوفر ليهم كل شيء، وفيه رعاية كبيرة لكل أسر من توفي في الحرب، فالمشاكل الاقتصادية للأزمة لم تطفُ على السطح، وكذلك الحال بالنسبة للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا».