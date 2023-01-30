السفير محمد العرابي: أمريكا تعول كثيرا على دور مصر في تهدئة الأوضاع بفلسطين

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، جاءت في توقيت مناسب نظرا للتداعيات الحالية في فلسطين، وحالة التوتر بين قوات الاحتلال والفلسطينيين.

تهدئة الأوضاع في فلسطين

وأضاف محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجانب الأمريكي يعول كثيرا على دور مصر من أجل تهدئة الأمور في المرحلة المقبلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي تجنبا لحدوث أي توتر متزايد بين الدولتين.

وتابع أن دور مصر دون غيرها من الدول له أهمية في تهدئة الصراع المشتعل بين الطرفين الآن بالضفة الغربية؛ كونها دولة جوار للطرفين، ولديها معاهدة السلام مع إسرائيل.

وأوضح محمد العرابي، أنه رغم وجود الحزب الحاكم «اليمين المتطرف»، سيكون دور مصر مهم نظرا لدورها الاستراتيجي بالمنطقة، وواشنطن تعول على ذلك في وضع حد للحرب القائمة الآن.

إنهاء الصراع الليبي

وتطرق وزير الخارجية إلى دور مصر السياسي في إنهاء الصراع الليبي، وموقفها من إزالة الخلافات بين أبناء المجتمع الليبي، كما أن هناك توافقا بين الرؤى السياسية المصرية الأمريكية لحل الأزمة الليبية؛ نظرا لما تمثله من قضية أمن قومي لمصر.