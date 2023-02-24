استقبال نزلاء الفنادق في الغردقة ومرسى علم بالهدايا.. والإشغالات تتجاوز 80%

تشهد الغردقة ومرسى علم انتعاشة سياحية منذ مطلع العام الجاري تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الرحلات السياحية وتوافد الآلاف من السائحين الأجانب والمصريين وتجاوزت نسبة الاشغالات حاجز 80 % في شهر فبراير الجاري حسب مسؤلو غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر.

هدايا لنزلاء فنادق الغردقة

وكشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق تحرص على استقبال السياح من نزلاء الفنادق بالورود ومشروبات الضيافة، وتقديم الهدايا خاصة نزلاء السياحة الداخلية كنوع من أنواع الترحاب والهدايا التذكارية.

أوضح سامح جمعة في تصريحات لـ«الوطن» أن ذلك يلقى قبولا وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة بفنادق الغردقة.

استقبال السياح بالورود في مرسى علم

وأضاف عاطف عثمان الخبير السياحي بمنتجعات مرسى علم، أن فنادق مرسي علم تحرص على استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة بواسطة فرق العلاقات العامة بالفنادق، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق تحرص دائما على توفير الراحة للسائح وتقديم خدمة سياحية مرتفعة، وتنظيم مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج للسياحة إلى شواطئ مرسى علم.

استقبال 20 ألف سائح بالغردقة ومرسى علم

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أن مطار الغردقة ومرسى علم استقبل اليوم الجمعة حوالي 20 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة على متن 104 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات. .