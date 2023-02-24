طقس معتدل في الغردقة اليوم.. وإقبال السائحين على الشواطئ

يشهد طقس الغردقة اليوم الجمعة شمسا ساطعة وأجواء دافئة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تسجل 24 درجة خلال اليوم، مع توقعات بوصول إلى 31 درجة الفترة المقبلة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

الغردقة تنتعش بالآلاف السياح

وانتعشت شواطئ الغردقة بآلاف السياح الأجانب من 15 جنسية مختلفة، على رأسها روسيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا، وهم الأكثر وصولا إلى الغردقة.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد انتعاشة سياحية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أن الغردقة تستقبل آلاف السائحين يومياً عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من الدول الأوروبية.

الغردقة وجهة سفر عالمية

وأوضح أن الغردقة هي وجهة سفر آلاف السائحين حول العالم، نظرا لطقس الغردقة المعتدل خلال العام والشمس الساطعة طوال النهار، بالإضافة إلى ما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة جعلتها محط أنظار العالم.