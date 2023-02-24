وزير الرياضة يُشيد بمستوى صالات وملاعب الإسكندرية المستضيفة لمباريات كرة السلة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الجمعة، مباراة كرة السلة بين منتخب مصر ومنتخب تونس، ضمن منافسات تصفيات البطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة، والمقامة في الصالة المغطاة بنادي الإتحاد السكندري خلال الفترة من 22 إلى 27 فبراير 2023 بمشاركة مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية ، وتونس، والكاميرون.

وزير الرياضة يشيد بالمستوى المتميز للصالات المغطاة

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز للصالات المغطاة الملاعب المستضيفة للمباريات، وتنوع البنية الرياضية بالإسكندرية، والتى تخدم مختلف الفرق الرياضية، والتنظيم الجيد لدخول الفرق والوفود والجماهير، وثمن الدكتور أشرف صبحى المستوى الرائع الذى تقدمه الفرق، وتميز الفرق المصرية.

الإسكندرية تستضيف 4 بطولات دولية خلال شهري فبراير ومارس

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن مدينة الثغر تستضيف 4 بطولات دولية خلال شهري فبراير ومارس، هي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عام باستاد الإسكندرية، وبطولة التصنيف الدولي ( بطولة إبراهيم مصطفي) التي يشارك بها 41 دولة من مختلف دول العالم وتقام في أنواع المصارعة، بصالة الألعاب الرياضيه المغطاة ببرج العرب، كما تستضيف التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، وبطولة العالم للجودو مكفوفين خلال مارس بمشاركة 35 دولة بصالة الألعاب الرياضية في ستاد برج العرب.

فوز مصر في كرة السلة

وفاز منتخب مصر على نظيره التونسي 71 / 67، وحضر المباراة مجموعة من مسؤولى إدارة نادى الاتحاد السكندري، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وسط حضور مجموعة من مشجعي الفريقين.