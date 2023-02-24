حدث ليلا: هزة أرضية في السويس.. وسطو مسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة

وقع خلال ساعات الليل، عدد من الأحداث الساخنة كان أهمها على الإطلاق حدوث زلزال ضرب شمال محافظة السويس وشعرت به عدد من المحافظات، وتعرض مكتب بريد لحادث سطو مسلح ووفاة وزير سابق.

ونرصد في السطور التالية أبرز الاحداث التي حدثت ليلًا:

زلزال يضرب شمال السويس

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل، رصد هزة أرضية على بعد 27 كيلو متر شمال السويس وذلك صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان الشبكة فإن الهزة الأرضية حدثت في الساعة 12:25 صباحًا، وبلغت قوتها على مقياس ريختر 4.1 درجة، بعمق 10 كيلو مترات، وأنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

وأكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وقوع زلزال أقل من متوسط، على مسافة 30 كيلومتر شمال السويس، وجنوب البحيرات المرة على عمق 10 كيلومترات، وجرى الإحساس به في العاصمة بسبب قرب مدينة السويس من القاهرة، مشددًا على أنه غير مؤثر على البنية التحتية على الإطلاق.

سطو مسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة

وشهد مكتب بريد مدينة دمياط الجديدة، مساء الخميس، حادث اقتحام مسلح من قبل تشكيل عصابي، واحتجزوا ثلاثة من موظفيه كانوا ينهون أعمالهم كالمعتاد.

واعتدى الجناة على الموظفين وربطوهم بالحبال، واستولوا على مبلغ 1.5 مليون جنيه وفروا هاربين من مكتب البريد الذي يقع بجوار مبنى جهاز تعمير المدينة.

ووجه اللواء حسام توفيق، مدير أمن دمياط، بسرعة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وسرعة إلقاء القبض على المتهمين.

وفاة وزير العدل الأسبق

كما توفى وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر العربي، عن عمر يناهز 78 عامًا، من المقرر تشييع الجثمان، بعد صلاة الجمعة بقرية مشلة مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية.

جدير بالذكر أن المستشار محفوظ صابر العربي، تدرج في المناصب القضائية، حتى تولى وزارة العدل، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في عام 2014ن وهو من مواليد محافظة الغربية عام 1945، تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام «جيد جدًا».