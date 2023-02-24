خروج 16 مصابا بحادث انقلاب سيارة جهاز عروسة بالبحيرة من المستشفى

غادر قبل قليل 16 مصابا في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بجهاز عروسة بطريق «مصر- إسكندرية» الزراعي، مستشفى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عقب تحسن حالتهم الصحية، إذ أسفر الحادث عن إصابة 19 شخصاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وحرر محضر بالواقعة.

المصابين يتلقون العلاج

ويتلقى الآن 3 مصابين الخدمات الطبية داخل مستشفى إيتاي البارود العام وهم «عاشور محمد رضا، 50 سنة، مصابا بكسر بعظمة الحوض اليمنى، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وآدم إبراهيم محمد الصعيدى، 11 سنة، مصابا بجرح تهتكي بالرأس، وإسراء السيد عبدالكريم، 26 سنة، جرح تهتكي بالرأس.

انقلاب سيارة محملة بجهاز عروسة في البحيرة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بجهاز عروسة، مما أدى إلى إصابة 19 شخصاً، جميعهم مقيمن في مركز كفر الزيات بالغربية.

ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر وتولت التحقيقات في الحادث