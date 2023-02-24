متسابقو «كابيتانو مصر»: مفيش واسطة للمشاركة في البرنامج

تناولت الحلقة الـ 20 من برنامج «كابيتانو مصر»، التي انطلقت منذ قليل على قناة «ON»، فقرة جديدة ظهر فيها الشباب المشاركون في مسابقات البطولة.

متسابقو كابيتانو مصر يردون على أسئلة السوشيال ميديا

وتضمت الفقرة إتاحة الفرصة للمشاركين في البطولة للرد على الرسائل أو الأسئلة الموجهة إليهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج «كابيتانو مصر»، وكان من بينها أسئلة عن وجود واسطة في المشاركة في البرنامج، ونفى المشاركون في البرنامج، قائلين: «مفيش واسطة في الاشتراك بالبرنامج».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.