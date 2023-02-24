مدير عام الرعاية الأساسية بكفر الشيخ تُناقش سير العمل مع مشرفات التمريض

عقدت الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً مع مشرفات التمريض بالإدارات الصحية، ومشرفات تمريض منشآت التطوير التي تعمل طواريء 24 ساعة، وعيادات تخصصية مسائية، وذلك لمناقشة سير العمل وانتظامه.

التركيز على المبادرات الرئاسية ومدي أهميتها

وتناول الاجتماع مناقشة كل الأمور التي تتعلق بكيفية إعلاء مستوي تقديم الخدمة الصحية، وتم التركيز علي المبادرات الرئاسية ومدى أهميتها، كما تم التأكيد على أهمية مهنة التمريض باعتبارها تُمثل عصباً هاماً في أساس أي منظومة صحية، ولتقديم خدمة صحية مُرضية للمواطن المصري.

وطالبت الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية، من الجميع تعليق وربط الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية بالمبادرات الرئاسية، وشرح خط سير المنتفع داخل الوحدة، وتفعيل الفرق المتحركة، وأهمية دور الرائدات الريفيات في الدعاية عن الخدمات المقدمة، ومدى أهمية التثقيف من خلال نادي المرأة بالوحدة الصحية.

الالتزام بالتسليم والتسلم للنوبتجيات

وأكدت «حجاج»، أهمية دور التمريض من خلال مشرفات التمريض، وعن مدى الالتزام المطلوب خاصةً بالطواريء، وبالتسليم والتسلم للنوبتجيات، وحُسن استقبال المريض، مشيرةً إلي أن المريض هو الركيزة الأساسية والهدف الذي يسعى جميع العاملين في المجال الطبي لإرضاءه.

وفي نهاية الاجتماع، استمعت مدير عام الرعاية الأساسية لجميع الحضور من مشرفات التمريض بالإدارات الصحية، وذلك لمناقشة أهم المشاكل التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة والبديلة.

جاء ذلك، بحضور مايسة محمود، مدير إدارة التمريض بالمديرية، والدكتورة أسماء الخولي، مساعد مدير الرعاية بالمديرية، والدكتور شمس محمد، مساعد مدير الرعاية بالمديرية، وعدد من قيادات المديرية.