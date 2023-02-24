المتسابق مصطفى ذكري يبهر لجنة تحكيم «الدوم»: «هدوء وأداء راقي»

أبهر المتسابق مصطفى ذكري، لجنة تحكيم الجوم، بعد غنائه أغنية «تملي في قلبي» للفنان القدير محمد فوزي.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الغنائية بـ«الدوم» من الفنان حميد الشاعري والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

وقال حميد الشاعري تعليقا على صوته: «100 على 100، وخامة حلوة، وشخصية حلوة وحاجة جميلة، فيه كام حاجة وقعت منك لكن بتعدي».

أداء راقي

وووصفت الفنانة أنوشكا أداءه: «هدوء وأداء راقي».

وأوضح الشاعر أمير طعيمة: «كنت متردد في الدخول وسخنت بعد شوية، أنا بحب صوتك، وما زلت أقول إن صوتك السهل الممتنع، وصوتك هيساعدك وتجتهد أكتر في المستقبل».

وبدأ، منذ قليل، عرض الحلقة 14 من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.