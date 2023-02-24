أعضاء لجنة تحكيم الفقرة الغنائية في «الدوم» يوجهون نصائح للمتسابقين

بدأ، منذ قليل، عرض الحلقة 14 من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

وتحدثت لجنة تحكيم الغناء، المكونة من الفنان حميد الشاعري والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة، في بداية الحلقة عن نظرتهم للمتسابقين ورأيهم في الأغاني وسبب نجاحها.

مشروع نجم

وقالت الفنانة أنوشكا: «بيلمسني كل اللي وصل هنا، وكل اللي وصل هو مشروع نجم، وببقى حاسه إن كل واحد فيهم بيتطور، وإنهم بيشتغلوا على نفسهم، وواخدين الموضوع جد».

وأكد «طعيمة»، أن الأغنية سواء كلمات أو ألحان أو توزيع، كلها عناصر مهمة جدا لنجاح الأغنية.

وقال حميد الشاعري: «الأصوات كثيرة وحلوة بس ازاي المغني يقنعي إنه مش بيضحك عليا وهو بيغني؟ وازاي مش بيكدب؟، ولو مكدبش بيبقى هو ده الشخصية الفنية، وبصدق اللي بيحس بالأغنية».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.