لجنة تحكيم «الدوم» تثني على أداء المتسابقة ليديا لوتشانو: «عملتي اللي عليكي بجدارة»

استحسنت لجنة تحكيم «الدوم» أداء المتسابقة ليديا لوتشانو، من فئة الغناء.

وقال الشاعر أمير طعيمة: «الملحوظة الوحيدة على غنائك هو تنظيم النفس، مكانش أحسن حاجة، واتعودي أما تسرقي نفس متسرقيش في المايك، عشان منسمعوش».

وأكدت أنوشكا على أدائها الجميل: «عملتي اللي عليكي بجدارة».

وأكد حميد الشاعري على رأي طعيمة: «هايلة جدا، وبأكد على جزئية النفس لازم تتنظم».

وبدأ، منذ قليل، عرض الحلقة 14 من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.