جثة متفحمة وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي بالشيخ زايد

لقى سائق تريلا مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي، تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وحُرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم واشتعال 2 سيارة تريلا بمقطورة والأخرى محملة بكونتينر أعلى الطريق الإقليمي.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم الشيخ زايد ثاني، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة الأولى نقل تريلا محملة بكونتينر بسبب اشتعالها بالكامل وبداخلها قائدها متوفى نتيجه تفحمه واحتراق السيارة بالكامل، بالسيارة الثانية نقل مقطورة قيادة سائق، 46 عاما، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى المستشفى والسيارة محملة برمل واشتعال جزئي من الخلف، تم الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخراج جثة المتوفى المتفحم من الكابينة.

نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى

وتم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتسيير حركة المرور وحُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.