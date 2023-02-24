تفاصيل وفاة زوجين في حادث بالبحيرة.. وأطفالهما: «قالوا مش هيتأخروا ومرجعوش تاني»

صراخ وعويل أطفال رمضان بديوي دوى في أرجاء قرية الشرقية بمحافظة البحيرة أثناء تشييع جنازة الأب والأم ميرفت، بعدما لقيا مصرعهما أمس جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة.

«قالوا مش هيتأخروا علينا ومرجعوش»، عبارة رددها أطفالهم وسط انهيار الأهل لاسيما أنهم توفوا معاً بعدما أخبرهم أقاربهم بنجاة والدتهم الأمر الذي خفف عنهم ألام الفقد، إلا أنها توفيت بعده بدقائق معدودة، حسبما أشار محمد إبراهيم أحد أهالي القرية خلال حديثه لـ«الوطن».

صدمة أهالي قرية الشرقية بعد وفاة زوجين

ويروي «إبراهيم»، ودموعه تسبق حديثه أنهما توفيا أثناء عودتهما من زيارة أحد أقاربهم المرضى حيث كانا يترددان على زيارته في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنهما رفضا اصطحاب أبنائهما خلال الزيارة.

«الحمدلله أنهم رفضوا يأخدوا أولادهم كفاية علينا خسارة أبوهم ربنا يقوي الأطفال على اللي جاي»، بتلك الكلمات يواصل أحد أهالي القرية حديثه، مشيراً إلى أنهم تعرضوا إلى صدمة كبيرة منذ تلقي نبأ وفاة والديهم أمس.

تشييع جثمان عامل زوجته في البحيرة

كان المئات من أهالي قرية الشرقية التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، شيع جثامين زوج وزوجته لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية «توك توك» أمام مدخل قرية دمتيوه بنطاق مركز كوم حمادة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية «توك توك» أمام مدخل قرية دمتيوه، مما أدى إلى وفاة رمضان بديوي 40 عاما، مقيم بكوم حمادة، وزوجته «ميرفت ع.ع» 25 عاما، مقيمة بذات العنوان.

وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حماده العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.