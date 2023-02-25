تراجع أسعار اللحوم «قائم» اليوم السبت.. كيلو الجاموسي بـ 100 جنيه

قال هاني جاد الله، المسؤول برقابة مديرية التموين بالشرقية إن أسعار اللحوم الحية «قائم» شهدت استقرارًا على مدار الأسبوع الماضي، وتراجعت بشكل طفيف في بعض الأصناف، ما يشير إلى انخفاض أسعار اللحوم في محلات الجزارة، ومنافذ البيع المختلفة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك إقبالا من قبل المستهلكين والجزارين على شراء العجل البقري والجاموسي الذكر مقارنة بباقي أصناف الماشية.

وفي سياق متصل كشف قمر العبيط، تاجر مواشي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،عن تراجع أسعار المواشي قائم «القائم» في الأسواق بالشرقية حتى سجل سعر كيلو العجل الجاموسي «قايم» 100 جنيه، معلقا: «استقرار الأسعار وانخفاضها نسبيا أمر مبشّر ونأمل بتوالي انخفاض الأسعار».. حسب قوله.

أسعار كيلو الماشية قائم في الشرقية

ويوضح «قمر العبيط» أن العجل البقري والجاموسي أكثرا بيع في السوق، إليكم أسعار الماشية على النحو التالي.

تراجع سعر كيلو العجل البقري الذكر قائم ليستقر عند 115 جنيها بعد آخر سعر له من حوالي أسبوع مضى عندما سجل سعر الكيلو 120 جنيها، فيما سجل سعر كيلو العجل الجاموسي قائم 100 جنيه.

ويتراوح سعر الجاموس الوالد «الأمهات وحلابة» ما بين 60 إلى 70 ألف جنيها، على أن تكون الجاموسة الأم حديثة الولادة ومعها رضيعها، فيما يسجل سعر كيلو الضأن قائما 120 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الماعز قائما ما بين 130 إلى 140 جنيها.

أسعار الجمال وفق مزادات البيع

وأوضح التاجر والمتخصص في تربية المواشي أن أسعار الجمال تتحدد وفق بيعها في مزادات حسب النوع والحجم والجودة، لافتا إلى أن الجمال غالبا يتم استيرادها من السودان ولا تباع بالكيلو إلًا قليلاً، إلا أن سعر الكيلو قائم قد يتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيها.

انفراجة قريبا في أسعار المواشي واللحوم

وأشار تاجر المواشي إلى أن انفراجة ستحدث في الأسعار قريبا، فضلا عن إقبال المربين من جديد على تربية المواشي كما السابق، لافتا إلى أن هناك توافرا في الأعلاف.

أسعار اللحوم البلدي الطازجة داخل محلات الجزارة

متراوح سعر كيلو اللحوم قطع من 240 وحتى 250 جنيها.

متراوح أسعار اللحوم من 200 وحتى 250 جنيها.

سعر كيلو اللحم البوفتيك 280 جنيها.

سعر كيلو الكبدة 260 جنيها.

سعر كيلو السجق 200 جنيه.