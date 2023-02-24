أسعار اللحوم اليوم وأماكن بيعها بأسعار مخفضة.. اعرف كيلو البتلو بكام

تباينت أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والأسواق التجارية، والتي تختلف من منطقة لأخرى، ما يجعل الكثير من الراغبين في شراء اللحوم الحمراء يلجأون إلى منافذ وزارة الزراعة ووزارة التموين، خاصةً معارض أهلا رمضان التي تعرض اللحوم بأسعار مخفضة بشكل كبير، إلى جانب تخفيض أسعار السلع الغذائية الأخرى.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

- بلغت أسعار اللحوم اليوم البلدي الطازج اليوم لقيمة تتراوح بين 180 حتى 185 جنيها.

- وصل سعر كيلو البوفتيك اليوم إلى نحو 180 جنيها.

- كما وصل سعر الكيلو الواحد من الكبدة البلدي الطازجة إلى 180 جنيها.

- وبلغ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي نحو 180 جنيها.

- وجاء سعر كيلو السجق البلدي ليبلغ نحو 175 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج إلى 175 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان

- وجاء سعر اللحوم البلدي اليوم ليتراوح بين 160 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

- كما بلغ سعر اللحم الضأن الطازجة اليوم نحو 175 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو للحوم السوداني الطازجة نحو 165 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو اللحم المفروم السوداني بنحو 145 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- يصل سعر كيلو اللحوم البتلو اليوم إلى قيمة تتراوح بين 260 و280 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 225 و235 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو الكبده اليوم ليتراوح بين 250 و260 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الكيلو الواحد من السجق البلدي بين 200 و210 جنيهات.

- ويتراوح سعر كيلو البوفتيك بين 260 و280 جنيهًا للكيلو.