ضبط 4 متهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد دمياط

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها القبض على مرتكبي حادث سرقة مكتب بريد دمياط، لافتة إلى أن أحدهم شقيق زوجة مدير الفرع وكان يعلم تحركاته جيدا.

وقال البيان: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من -موظف بأحد فروع مكاتب البريد الكائنة بدائرة القسم- بقيام 3 أشخاص بالدخول لمكتب البريد المُشار إليه وبحوزة أحدهم يحمل سلاح وقاموا بتقييد مدير الفرع وأحد الموظفين تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالي قرابة 1.5 مليون جنيه».

تم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة دمياط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترف أحدهم -شقيق زوجة مدير الفرع- بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية -دون علم مدير الفرع- حيث استعان بالآخرين في ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم «طبنجة صوت» والمبلغ المالي المستولى عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.