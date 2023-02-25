نقل المرحلة الثانية من سوق الخضار بالغردقة إلى مجمع خدمات الدهار

بدأت أجهزة مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نقل المرحلة الثانية من سوق الخضار بالغردقة الكائن خلف شركة بيع المصنوعات بميدان الدهار، إلى مجمع خدمات الدهار، في نهاية شارع المصالح بجوار موقف السرفيس بالغردقة، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ الإقليم.

نقل سوق الخضار بالغردقة

ونقلت أجهزة مدينة الغردقة المرحلة الأولى من السوق في شهر نوفمبر من العام الماضي، وبدأت اليوم السبت، نقل المرحلة الثانية باستخدام معدات وسيارات مجلس مدينة الغردقة تحت إشراف اللواء أشرف البيه رئيس المدينة.

مجمع خدمات الدهار بالغردقة

وأشار بركات القاضي مدير مجمع خدمات الدهار بالغردقة، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن السوق الجديدة مجهزة بالكامل، مؤكدا أنها أول سوق حضارية نموذجية في الغردقة جرى إنشاؤها بتكلفة 130 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف متر، وتضم 148 محلا بمساحات مختلفة، ومخزن للنفايات، وثلاجتين، مضيفا أن السوق مغطاة بالكاميرات طوال 24 ساعة، وتضم مبنى إداريا ودورات مياه على أعلى مستوى، وتخضع للمتابعة يومياً على الأسعار من الرقابة التجارية ومباحث تموين وتموين البحر الأحمر للسيطرة على الأسعار.