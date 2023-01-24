توافد السياح والمواطنين على سوق الخضار بالغردقة.. أسعار مخفضة ونموذج حضاري

يتوافد آلاف المواطنين والسياح يوميًا على مجمع خدمات الدهار الجديد بسوق الخضار بالغردقة، وهو أول سوق حضارية ونموذجي بمدينة الغردقة، ويخضع لمتابعة يومية وحملات تفتيشية بالتنسيق بين تموين البحر الأحمر والرقابة التجارية ومباحث التموين بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

أسعار الخضار بسوق الغردقة

وكشف بركات القاضي، مدير مجمع خدمات الغردقة النموذجي في تصريحات«الوطن» أن سوق الخضار يشهد توافد الآلاف من المواطنين والسياح الأجانب يوميا حيث مساحة السوق الشاسعة وتقدر 10 آلاف متر.

َأوضح «القاضي»، أن السوق يضم عدد من التجار والعارضين للخضار والفاكهة واللحوم و يشهد استقرارا في أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، والبطاطس الكيلو ونصف 10 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيه، والخيار 10 جنيه للكيلو والبصل 10 جنيه.

سوق الغردقة مراقب بالكاميرات

وأشار «القاضي» إلى أن مجمع خدمات الغردقة هو أول سوق نموذجي حضاري للخضار والفاكهة، جرى افتتاحه في ديسمبر 2022، بتكلفة 40 مليون جنيه، ويضم 148 محلاً بمساحات مختلفة، و408 باكية بمساحة 12 مترا ومغطي بنظام كاميرات مراقبة، ومزود بنظام حماية مدنية كامل ويرتاده الآلاف من المواطنين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية يوميا.