مركز دولي يحسم جدل وقوع زلزال بمصر أمس: «غير صحيح»

حسم المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل «EMSC»، وهو منظمة دولية غير حكومية غير هادفة للربح تتخذ من فرنسا مركزًا رئيسيًا لها، الجدل حول وقوع زلزال محسوس في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد تداول أنباء من المواطنين عن شعورهم بهزة أرضية، وهو الأمر الذي أعقبه نفي الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، رصد أية هزات أرضية محسوسة.

وحسب آخر تحديث لمواقع الزلازل المحسوسة- بقوة 4 ريختر أو أكبر- في آخر 24 ساعة عالميًا، والتي رصدها المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، حتى الساعة 6:38 دقيقة صباح اليوم السبت، بتوقيت القاهرة؛ فإن عدد تلك الزلازل على مستوى العالم بلغ 34 زلزالا، خلت قارة إفريقيا بالكامل من أيًا منها.

وعما شعر به العديد من المواطنين بشأن حدوث «هزة أرضية»، ذكر «المركز» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «لا يوجد لديه أية بيانات زلزالية تؤكد ما شعر به البعض».

#Egypt 16 min ago We have no seismic data confirming this crowdsourced detection at present. No more info about this event will be displayed here. Further information at:

