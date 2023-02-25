6 لاعبين يحصدون مراكز متقدمة في المسابقة المؤهلة لبطولة الجمهورية للكاراتيه

أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أن المحافظة لديها أبطال في الألعاب الفردية والجماعية ويحصلون على مراكز متقدمة في البطولات التي تقام بين مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى إقامة بطولة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه في مطلع هذا الشهر داخل الصالة المغطاة بمدينه السلام شرم الشيخ بمشاركة فعلية لعدد 230 لاعبا من مدن محافظة جنوب سيناء، وجرى اختيار 60 لاعبا في الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة الجمهورية للكاراتيه.

6 محافظات تتنافس في البطولة

وقال محمود متولي رئيس منطقه الكاراتيه بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن منطقة الكاراتيه بجنوب سيناء شاركت في التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية قطاع القناة التي أقيمت بمحافظة السويس ليلة أمس، بمشاركة مراكز شباب ونوادي جنوب سيناء (شرم الشيخ – دهب – نويبع – أبورديس – الطور – رأس سدر)، موضحًا أن قطاع القناه يضم 6 محافظات هي: «شمال وجنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية ودمياط».

6 لاعبين حققوا مراكز متقدمة

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إلى إن إجمالي اللاعبين المشاركين في بطولة القناة 60 لاعبا ولاعبة بالمرحلة السنيه 13 و14 سنة كاتا و كوميتيه، وحصل 15 لاعبا على المركز الخامس، لافتًا إلى حصول 6 لاعبين على مراكز متقدمة، وهم اللاعب محمود أسامة حصل على المركز الأول كاتا فردي.

وحصل اللاعب محمود حسن على المركز الثالث، وحصلت اللاعبة فاطمة محمود على المركز الثالث، واللاعبة رحمة صلاح حصلت على المركز الثالث، وحقق اللاعب أحمد سعيد المركز الثاني كاتا فردي، واللاعبة فيروز عمرو حصلت على المركز الثاني.