«علمني حرفة» برنامج لذوي الهمم في مركز التنمية الشبابية بالطور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء دورة تدريبية في المشغولات اليدوية والهاند ميد لذوي القدرات والهمم، ضمن برنامج «علمني حرفة» بمركز التنمية الشبابية بالطور.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بدأت تنفيذ دورات تدريبية في المشغولات اليدوية والهاند ميد لذوي القدرات والهمم بمركز التنمية الشبابية بالطور.

تشجيع ذوي الهمم

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أن تلك الدورات التدريبية تهدف إلى تشجيع الشباب من ذوي الهمم على التدريب المهني والحرفي والاندماج داخل المجتمع وإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل.

وقال إن التدريبات الحرفية تهدف لنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، ويجري عرض منتجاتهم في المعارض التي تنفذها الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

مسابقات دينية بمركز شباب كاترين

وأوضح «فتحي» أن مركز شباب كاترين نفذ مسابقات دينية ضمن خطة نشاط المركز، بحضور اللواء طارق عابد، رئيس المدينة، حيث تهدف المسابقة لغرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء وقراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين على أيدي متخصصين من الأزهر الشريف.

وتابع أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى قيام مراكز الشباب بأدوارها وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، مما يجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، والرياضة أسلوب حياة.

وأكد أن مراكز الشباب أصبحت حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، واستكمالًا لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنبًا إلى جنب تقديم البرامج الرياضية.