«تجارية الإسكندرية»: انخفاض سعر كيلو الفراخ 16 جنيها.. والكتكوت بـ 11 جنيها

كشف حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن أن بورصة الدواجن شهدت حالة من التراجع في الأسعار لتصل الدواجن البيضاء «أرض مزرعة» إلى 65 جنيها بدلاً من 81 جنيها، أي أن الانخفاض وصل 16 جنيها في الكيلو.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن انخفاض الأسعار يأتي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية باستيراد الفراخ المجمدة التي جرى طرحها في الأسواق بأسعار تنافسية، إضافة إلى أن تلك المنتجات تخضع للعرض والطلب، لافتاً إلى أن انصراف المواطنين عنها تجاه المجمد سبب ذلك الانخفاض الكبير.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأوضح أن السوق شهدت انخفاضت حادت في أسعار الكتاكيت بداية من اليوم السبت، ليتراجع سعره إلى 11 جنيها، بعد وصوله إلى 30 جنيها.

انخفاض أسعار الفراخ في مصر بعد طرح المستورد

وأشار «المنوفي» إلى أن السوق المصرية شهدت حالة من ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وجرى طرح دجاج مجمد بأسعار أقل للمستهلك، ما أحدث حالة من الهدوء في السوق المحلية المصرية، مشيرا إلى انخفاض أسعار الدواجن بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وستسهم الدواجن المستورة في انخفاض الأسعار وإحداث حالة من التوازن.