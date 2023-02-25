عاجل.. تراجع جديد في متوسط أسعار اللحوم الحمراء

سجلت قاعدة بيانات أسعار السلع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تراجع متوسط سعر اللحوم الحمراء الطازجة بمتوسط 3 جنيهات و37 قرشًا أمس الجمعة، بنسبة انخفاض قدرها 1.36%، ليبلغ متوسط السعر على مستوى الجمهورية، بحسب «القاعدة»، 244.39 جنيه للكيلو.

سعر اللحم الضاني

وفصَّلت قواعد بيانات «معلومات الوزراء»، التي أطلعت عليها «الوطن»، الانخفاض في أسعار اللحوم، موضحة أن متوسط سعر اللحم «الضاني» بلغ 262.46 جنيه على مستوى الجمهورية؛ إذ أن أقل سعر له 200 جنيه، والأعلى هو 330 جنيهًا، مشيرة إلى أن متوسط سعر اللحم «الضاني» شهد انخفاضًا أمس الجمعة قدره 2.58 جنيهًا.

سعر البتلو

ولفتت إلى وجود انخفاض قدره 15.3 جنيهًا في سعر اللحوم الحمراء البتلو، ليبلغ متوسط السعر 245 جنيهًا؛ حيث أن أدنى سعر هو 190 جنيهًا، والأغلى سجلته محافظة السويس بقيمة 320 جنيهًا.

سعر الكندوز الكبير

وأشارت إلى تراجع متوسط سعر اللحم الكندوز الكبير بمقدار 2.21 جنيه للكيلو أمس الجمعة، ليبلغ متوسط السعر 229.11 جنيه للكيلو، لافتًا إلى أن أدنى سعر هو 150 جنيهًا، والأعلى هو 280 جنيهًا.

سعر اللحم الضاني بعظم

ولفتت إلى أن متوسط سعر اللحم «الضاني بعظم» سجل تراجع قدره 54 قرشًا، ليبلع متوسط سعره 215.46 جنيه، بأقل سعر قدره 170 جنيهًا، وأعلى سعر قدره 240 جنيها.

سعر الكندوز الصغير

وشهد متوسط سعر اللحم الكندوز الصغير ارتفاعًا أمس الجمعة بمقدار 58 قرشًا، ليسجل متوسط سعره 255.18 جنيه، بأدنى سعر 170 جنيهًا، وأعلى سعر قدره 300 جنيه.

اللحم الكندوز

سجل متوسط سعر اللحم الكندوز زيادة قدرها 3.16 جنيه أمس، ليسجل المتوسط 259.46 جنيه، بأدنى سعر قدره 220 جنيها، وأعلى سعر مقداره 300 جنيه.

سعر البتلو بعظم

وشهد متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم، زيادة بمقدار 1.5 جنيه، ليبلغ متوسط السعر 232.75 جنيه، بأدنى سعر قدره 150 جنيهًا، وأعلى سعر قدره 280 جنيهًا في محافظة الإسماعيلية.