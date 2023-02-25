العمل الأهلي: توزيع 4 ملايين كرتونة طعام في رمضان.. تكفي أسرة من 5 أفراد

قال هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف يلعب دورا مهما منذ تدشينه في مارس 2022، إذ يستهدف المواطنين الأكثر احتياجا، موضحا أن التحالف قام بتنظيم قوافل «ستر وعافية» و«قطار الخير»، إذ يتطلب العام الحالي دعما للمجتمع بشكل أفضل، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بالعالم كله، وهناك فئات كثيرة تحتاج للدعم بشكل كبير، وهو دور المجتمع الأهلي الذي يقوم به.

30 جميعة ومؤسسة داخل التحالف الوطني

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه توجد 30 جميعة ومؤسسة داخل التحالف الوطني وجميعها تعمل على الأرض، كاشفا عن التجهيز لفعالية كبيرة لتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة طعام في شهر رمضان، بجانب المطابخ التي سيجري افتتاحها على مستوى المحافظات من أجل تقديم وجبات دافئة.

الدعم سيصل لكل المناطق بما فيها الحدودية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بأن الدعم سيصل لكل المناطق بما فيها المناطق الحدودية، وهو دور المجتمع الأهلي والتحالف الوطني، موضحا أن الكرتونة التي يجري توزيعها تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد على مدار الشهر، إضافة إلى اللحوم التي سيجري توزيعها مع الكراتين والمعلبات، وكل الجمعيات تحاول تكبير حجم الكارتونة وتنوع المكونات الغذائية.

وشدد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، على أن موائد الرحمن ستكون موجودة بكثرة من الجمعيات الأهلية وبعض شركات القطاع الخاص، مشددا على أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما خلال الفترة الحالية.