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أمين سر التحالف الوطني لـ يوسف الحسيني: دورنا توفير السلع بأسعار عادلة

كتب:

محمد عزالدين
05:51 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الدكتورة نهى طلعت

الدكتورة نهى طلعت

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن لب عمل منظمات المجتمع المدني بشكل عام ومؤسسات العمل الأهلي هو إتاحة برامج للحماية الاجتماعية بالتشارك مع البرامج التي تقدمها الحكومة لاستهدف الفئات الأكثر استحقاقا بخدمات أساسية للأسرة مثل التعليم والصحة ومسكن وملبس وغذاء ملائم.

دور المجتمع المدني

وأضافت «طلعت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن بعض هذه الخدمات تكون مجانية من الحكومة مثل التأمين الصحي الذي يغطي مجموعة كبيرة من المواطنين ولكن لا يغطي المواطنين كلهم، ومن ثم يأتي دور المجتمع المدني للتدخل وتقليل هذه الفجوات وطرح برامج للحماية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة مثل المسنين وذوي الهمم.

وأشارت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية هدف أسمى الجميع يسعى للوصول له سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو مؤسسات العمل الخيري، لإتاحة الحد الأدنى من الاحتياجات كلها لدى مختلف الطبقات.

توفير سلع مجانية

وتابعت: «دورنا توفير السلع بصورة مجانية للفئات الأكثر فقرا، وتوفيرها بأسعار أقل وعادلة للمواطنين، وتقديم الخدمات الصحية الملائمة لهم».

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