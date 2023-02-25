كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد قطارات اليوم السبت 25-2-2023 في الوجهين البحري والقبلي، لافتة إلى أنه في مجال تطوير المزلقانات تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ751 مزلقانا، وتطوير نظم التحكم بـ505 أخرى، ويتقدم العمل في تطوير الأعمال المدنية لـ351 مزلقانا، إضافة إلى تطوير نظم التحكم لـ615 أخرى.

وأشارت الهيئة إلى تقدم العمل في مشروع إنشاء أسوار بإجمالي أطوال 185 كيلومترا، وكذلك تنفيذ الخطة العاجة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالي أطول 275 كيلومترا.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات اليوم السبت 25-2-2023 في الوجهين البحري والقبلي، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مواعيد القطارات 2023 من الإسكندرية - القاهرة

1- قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.

11- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

مواعيد بعض القطارات على خط بنها- منوف والعكس

- تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05.

- تعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10

- تعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.20.

- تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 12.05 بدلاً من الساعة 11.15.

مواعيد القطارات 2023 من القاهرة - الإسكندرية

1- قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

2- قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

3- قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

6- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

7- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

8- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

9- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

11- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

12- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

13- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

14- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

15- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

16- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

17- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد القطارات 2023 على خطوط الوجه القبلي

1- قطار رقم 1902 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية - الأقصر VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة - أسيوط VIP، موعد قيامه الساعة 06:30 صباحًا.

4- قطار رقم 980 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 08:00 صباحًا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

6- قطار رقم 982 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر، موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.

مواعيد القطارات 2023 من أسوان إلى القاهرة

1- قطار رقم 85 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 04:10 صباحًا.

2- قطار رقم 997 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:35 صباحًا.

3- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 05:45 صباحًا.

4- قطار رقم 989 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 06:40 صباحًا.

5- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد، موعد قيامه من القاهرة الساعة 07:05 صباحًا.

6- قطار رقم 991 سوهاج - القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:20 صباحًا.

7- قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

8- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

9- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

10- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

11- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

12- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

13- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.