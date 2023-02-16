تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط «بنها - منوف».. اعرف التفاصيل

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات بخط بنها / منوف والعكس اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 2 / 2023، موضحة أنه تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05، وتعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10.

مواعيد القطارات التي تم تعديلها بالتفصيل

تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.20، وتعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 12.05 بدلاً من الساعة 11.15، مؤكدة أنها تسعى دائما في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم.

تحقيق أكبر قدر من التيسير على الركاب

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن ذلك يأتي فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع سياسة التطوير الحالية.