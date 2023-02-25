تخفيضات على أسعار البط واللحوم بمعارض «أهلا رمضان» في الشرقية

تضم معارض «أهلا رمضان» 2023 اللحوم المجمدة والدواجن والبط بأسعار مخفضة بالشرقية، فيما طرحت مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة كميات كبيرة من الدواجن واللحوم والبط بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك لسد احتياجات المواطنين، فضلا عن فتح أماكن جديدة لبيع اللحوم والدواجن وإطلاق سيارات محملة بالمواد الغذائية والدواجن والبط واللحوم في القرى والكفور هذه الأيام حتى نهاية شهر رمضان.

طرح لحوم ودواجن في معارض أهلا رمضان

ويقول حمادة عاطف بالشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية لـ«الوطن» إن مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة تطرح اللحوم والدواجن بكثافة وبأسعار مخفضة داخل منافذ أهلا رمضان، البالغ عددها بالإضافة إلى الشوادر أكثر من 50 منفذا، مؤكدا توفير المعروض ليناسب الطلب والاقبال من قبل المواطنين.

ويوضح سعد السعد بائع داخل معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق الكائن بمحطة القطار في تصريح خاص لـ«الوطن» أسعار اللحوم والبط الطازج والمجمد والمستورد فضلا عن أسعار اللحوم المصنعة كالتالي:

أسعار اللحوم المجمدة:

كيلو لحم قطع 170 جنيها.

كيلو لحم مفروم 155 جنيها.

كيلو فخدة 170 جنيها.

كيلو عروق 180 جنيها.

كيلو لحم بوفتيك 180 جنيها.

أسعار الكبدة والكلاوي

كيلو كبدة أمريكي 115 جنيها.

كيلو كلاوي أمريكي 105 جنيهات.

كيلو السوسيس والسجوق 45 جنيها.

كيلو رنجة 75 جنيها.

كيلو وراك فراخ 95 جنيها.

كيلو كبدة وقوانص 90 جنيها.

كيلو بط 90 جنيها.

كيلو بط 95 جنيها.

كيلو بانيه 95 جنيها.

كيلو استربس 125 جنيها.

كيلو بانيه 110 جنيهات.

كيلو استربس 110 جنيهات.

كيلو برجر 80 جنيها.

كيلو برجر 65 جنيها.

كيلو برجر 59 جنيها.

كيلو كفتة 60 جنيها.

كيلو كفتة 55 جنيها.

الرقابة على الأسعار بمعارض أهلا رمضان

فيما أكد محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المديرية تراقب الأسعار باستمرار لضمان أسعار مخفضة كما تم الاتفاق عليها من قبل التموين والغرفة وذلك لصالح المواطن.