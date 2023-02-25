إتاحة نماذج استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. إعلان الجداول أول مارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه ستجري إتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتكون محاكاة لامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدا أنه ستجري إتاحة نموذج استرشادي واحد لكل مادة، لتدريب الطلاب على الامتحانات.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن النماذج الاسترشادية ‏ستكون نسخة قريبة من امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد الدراسية، لافتة إلى أن الطالب يستطيع الدخول على موقع الوزارة فور إتاحتها وطبعها وحلها والتدريب على أسئلة الامتحانات.

وفيما يخص جدول الامتحانات، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري إعلان جداول الثانوية العامة 2023، للشعبتين، في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، مؤكدت أنه سيتم مراعاة ترتيب المواد خلال الجدول.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. 28 فبراير الانتهاء من تسجيل الاستمارة

وبالنسبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، أكدت وزارة التعليم أن التسجيل متاح حتى يوم 28 فبراير الجاري، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أن آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية للمدارس يوم 2 مارس المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم، أنه ستجري إتاحة تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية المديريات والإدارات التعليمية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يوم 1 مارس المقبل.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 وهي:

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا.

- امتحانات الثانوية العامة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- امتحانات الثانوية العامة 2023، المستويات المعرفية لتكون مقسمة 30%؜ للفهم و40%؜ للتطبيق و30%؜ لحل المشكلات والإبداع.

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الأوبن بوك، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل اللجان ويقوم الطلاب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء كل مادة.

- يجري وضع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة وتتناسب الإجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

- تشكيل لجان لمراجعة بنوك الأسئلة للتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية أو الاسئلة المعقدة أو الاسئلة التي لها أكثر من إجابة.