تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف على توزيع الدرجات

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، في مختلف المواد للشعبة العلمية والأدبية، مشيرا إلى أن الأسئلة المقالية بنسبة 15% في كل مادة، و85% اختيار من متعدد.

أسئلة اللغة العربية في امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن أسئلة اللغة العربية في امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون 60 سؤالا كالتالي:

- سؤال التعبير 6 درجات.

- 56 سؤالًا اختيار من متعدد.

- 4 أسئلة مقالية، بينها 3 بدرجتين.

- 44 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين.

أسئلة اللغات الأجنبية في امتحانات الثانوية العامة 2023

- يتم توزيع أسئلة مادة اللغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية»: 40 سؤالًا لكل مادة منها موزعة على الاختيار من متعدد والمقالية.

- يتم توزيع أسئلة اللغة الأجنبية الثانية الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، في امتحانات الثانوية العامة 2023، كالتالي: «33 سؤالا لكل مادة منها أسئلة اختيار من متعدد 31 سؤالا منها 28 بدرجة واحدة و3 بدرجتين، أما الأسئلة المقالية 2 مخصص لكل سؤال 3 درجات».

توزيع أسئلة الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا

يتم توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا كل مادة، كما يلي:

- 50 سؤالًا بامتحانات الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا.

- 4 أسئلة مقالية درجتين لكل منها.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا منها 40 بدرجة واحدة و6 بدرجتين.

أسئلة الرياضيات في امتحانات الثانوية العامة 2023 لشعبة علمي رياضة

ويتم توزيع أسئلة المواد العلمية شعبة رياضية «الرياضيات الجبر والهندسة، والإستاتيكا، والتفاضل والتكامل، والديناميكا»، كما يلي:

- عدد الأسئلة المقالية 2 فقط، بينها سؤال بدرجتين وسؤال 3 درجات.

- 20 سؤالًا لكل مادة.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بينها 11 بدرجة واحدة و7 بدرجتين.

توزيع أسئلة التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة

- عدد الأسئلة المقالية 4 فقط، لكل منها درجتين.

- 50 سؤالًا في كل مادة.

- 40 سؤالًا بدرجة واحدة و6 بدرجتين.

- 46 سؤالًا اختيار من متعدد.