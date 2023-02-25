تشييع جثمان الفنان شادي زيدان في دمشق بحضور أشقائه وسوزان نجم الدين

بدأ منذ قليل تشييع جثمان الفنان السوري شادي زيدان، من مستشفى دار الشفاء، في مدينة دمشق بسوريا.

وحضر جنازة الفنان شادي زيدان، أشقاؤه أيمن ووائل ومهند، إضافة إلى عدد من الأصدقاء والفنانين، منهم سوزان نجم الدين.

وفاة الفنان شادي زيدان

يذكر أن الفنان شادي زيدان، تعرض لأزمة صحية أثناء تصوير أحد مشاهده في عمل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023، وجرى نقله على إثرها للعناية المركزة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.