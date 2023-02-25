محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، والتأكد على متابعته الميدانية والمستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها على أرض الواقع بقرى ومراكز المحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات.

353 ترعة

وأضاف محافظ أسيوط في بيان له أنه يجرى العمل في المرحلة الثانية للمشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة حيث يبلغ إجمالي الترع الجارى تبطينها 353 ترعة منها 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي طول 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه، تم الانتهاء من 307.945 كيلو، كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كيلو بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تعدت 60 %.

المرحلة الثانية لتبطين الترع

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه بدأت من يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة متمثلة في وزارة الري والموارد المائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا إياه بأنه بمثابة «نقلة حضارية»، تسعى إليها الحكومة في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث، مشدداً على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.