محافظ أسيوط يلتقي ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويوجه بتكثيف الحملات بالقرى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأعضاء وحدة التطوع بأسيوط، لاستعراض جهود الصندوق على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية والندوات التوعوية وورش العمل التي تم تنفيذها على مستوى كافة المراكز والقرى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لكل من يعاني من مشكلة إدمان المخدرات، فضلا عن بحث أوجه التعاون بين والمحافظة والصندوق وتكثيف برامج التوعية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

أنشطة صندوق علاج الإدمان

واستعرض اللقاء، الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة أسيوط على مدار الفترة الماضية، من خلال تنفيذ برامج توعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان وزيادة الوعي لدى الشباب والمراهقين وتدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

التصدي لقضايا الإدمان

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية للتصدي لقضايا ومشكلات الإدمان والتعاطي نظرًا لخطورة ما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية تضر بالمجتمع والوطن، علاوة على كونها عائق كبير في طريق التنمية والتقدم، مشيدًا بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي في التوعية بأضرار الإدمان وتقديم كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفي سرية تامة، خاصة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مقدمًا الشكر للوزيرة على دعمها الدائم والتنسيق المستمر من أجل تنفيذ المبادرات والأنشطة داخل قرى ومدن المحافظة.

برامج توعية

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف برامج البرامج التوعية وتنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وأضرار المخدرات واستمرار تدريب المتطوعين واستثمار طاقاتهم في تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطي المخدرات، موجهًا بالعمل في اتجاهين، الأول علاج الحالات التي يتم التواصل معها في سرية تامة، والثاني التوعية، حيث إن الوقاية المبكرة وحماية النشء من مخاطر الإدمان وأضرار المخدرات هي حائط الصد الأول في مواجهة هذه الظاهرة.

28 مركزا علاجيا بالمحافظات

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج الإدمان، إن الصندوق لديه 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة، وحصل تطور كبير في البنية التحتية وإنشاء مراكز علاجية جديدة، مشيرًا إلى الخدمات التي يقدمها الخط الساخن 16023 على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، لافتًا إلى أنه جار التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

104 متطوعين

فيما استعرض الدكتور محمد سيد، مشرف عام محافظة أسيوط بصندوق علاج الإدمان نبذة عن الصندوق وتاريخ إنشائه والإنجازت الخاصة بوحدة التطوع خلال الفترة الماضية والمحاور التي يعمل عليها، والتي تتضمن 4 محاور هي المحور الوقائي والمحور العلاجي، فضلا عن محور الكشف المبكر ومحور الأبحاث والدراسات، منوهًا إلى إنه تم رفع كفاءة أعضاء وحدة التطوع وضم متطوعين جدد وبلغ عدد المتطوعين حتى الآن 104 متطوعين.

كما تم تنفيذ حملات طرق الأبواب في 62 قرية واستهداف 34 ألفا و600 مواطن، وتنظيم ندوات توعية في المدارس، وتم استهداف 60 ألفا و700 طالب وطالبة في 367 مدرسة، وفي جامعة أسيوط تم استهداف 8 آلاف طالبة وطالبة من خلال 12 مبادرة، وفي إطار حملة «القرار قرارك» تم الكشف على 1600 موظف في العديد من المديريات والمؤسسات الحكومية، كما تلقى الخط الساخن ما يقرب من 4500 اتصال من أسيوط آخر 3 شهور.

قيادات العمل التطوعي

كما أجرى اللواء عصام سعد حوارًا مفتوحًا مع قيادات العمل التطوعي، مؤكدًا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة، بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية، لا سيما مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» بين فئات المجتمع المختلفة.

وفي نهاية اللقاء منح محافظ أسيوط شهادة تقدير لكل من الدكتور محمد سيد مشرف عام المحافظة بصندوق علاج الإدمان، وعبير عبدالرحمن منسق الصندوق ومدير إدارة التدريب بمديرية التضامن الاجتماعي، لجهودهما خلال الفترة الماضية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان، كما أهدى مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، درع المديرية لمحافظ أسيوط.