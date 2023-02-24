تصدير 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و834 شاحنة و77 سيارة.

حركة الواردات لمواني البحر الأحمر

وذكر البيان أن حركة الواردات سجلت اليوم الجمعة، 6000 طن بضائع، و457 شاحنة و59 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و377 شاحنة و18 سيارة.

تداول 3 آلاف طن بنويبع

وأوضح بيان الهيئة أن ميناء سفاجا استقبل اليوم الجمعة السفينتين الحرية ودليلة، بينما غادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان أمل ودليلة.

وأشار البيان أنه تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و230 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1540 راكبا.