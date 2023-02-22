نسبة الإشغالات بفنادق البحر الأحمر تتجاوز 80% خلال فبراير

شهدت فنادق ومنتجعات المدن السياحية بالبحر الأحمر خاصة الغردقة ومرسى علم، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإشغالات بداية من الأسبوع الجاري، التي تجاوزت 80% في عدد كبير من الفنادق خلال شهر فبراير الجاري.

ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطارات الغردقة ومرسى علم

كشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق ومنتجعات البحر الأحمر تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطارات الغردقة ومرسى علم خلال الأسبوع الجاري وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها هي شهر فبراير مقارنتا بنسبة الإشغالات من شهر فبراير من كل عام.

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نسبة الإشغالات بالفنادق خلال شهر فبراير الجاري وصلت إلى 80 %من مختلف الجنسيات الأجنبية.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات وتزايد معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية يرجع إلى أن توافد عدد كبير من السياح الأجانب من مختلف الدول الأوروبية إلى منتجعات البحر الأحمر خلال الشهر الجاري.

فنادق البحر الأحمر تستقبل آلاف السائحين

وأشار نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق ومنتجعات الغردقة ومرسى علم استقبلت خلال الأسبوع الجاري حوالي ‪ رحلة طيران أقلت ما يقرب من 60 ألفا و300 سائح من 15 جنسية أجنبية من الدول الأوروبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.