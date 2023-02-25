«معلومات الوزراء»: 120 مليار جنيه قيمة إيداعات التوفير بالبريد خلال عام
كتب:
أسماء زايد
11:39 ص | السبت 25 فبراير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديدا يرصد خلاله ملخص نشاط البريد المصري خلال العام المالي السابق 2021/ 2022، من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة في فبراير الجاري.
وأشار إلى أن إيداعات التوفير بالبريد المصري ارتفعت بنسبة 16% في العام المالي 2021 / 2022، لتصبح 119.7 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 103.1 مليارات جنيه في 2020-2021، كما تم الدفع بنحو 5794 وحدة دفع إلكتروني مقارنةً بنحو 4656 وحدة في العام المالي 2020- 2021 بزيادة نحو 24.4%، كما ارتفعت نسبة المعاشات المنصرفة عن طريق البريد المصري بنسبة 15% لتصبح 114.6 مليار جنيه في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 99.7 مليار جنيه في 2020/ 2021.
وذكر المركز أن نسبة الطوابع والنماذج المبيعة ارتفعت أيضًا بنسبة 49%، لتصبح 396.3 مليون جنيه في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 266.1 مليون جنيه في 2020/ 2021، كما زاد عدد مكاتب البريد في الفترة نفسها بنحو 5.5%؛ ليصبح 4285 مكتبًا في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 4060 مكتبًا في 2020/ 2021.