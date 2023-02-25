أسعار الفراخ البرازيلي وأماكن بيعها في الأسواق اليوم

على مدار الشهور القليلة الماضية، كانت أسعار الفراخ البيضاء أكثر ما يشغل بال المواطنين، إذ أنهم كانوا يبحثون عنها بشكل يومي، وتحديدا ربات البيوت الذين يحرصن على شراء ما يحاجن إليه لإعداد وجبات طعام غنية بالروتينات لأطفالهن، ومنذ إعلان شعبة الدواجن عن توافر فراخ بأسعار مخفضة في منافذ وزارة التموين قريبا، ازداد البحث عن أسعار الفراخ البرازيلي اليوم وأماكن بيعها في الأسواق.

أسعار الفراخ البرازيلي اليوم وأماكن بيعها في الأسواق

ومع اقتراب شهر رمضان، ازدادت تخوفات المواطنين حول استقرار أسعار الفراخ البيضاء على نفس السعر، ما جعل عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، يعلن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى في الوقت الحالي لتوفير فراخ برازيلية مستوردة في جميع منافذها، لتكون أسعار الفراخ البرازيلية مخفضة بقيمة تصل إلى 30 جنيها عن أسعار الفراخ البيضاء المحلية، وأوضح في تصريح سابق لـ«الوطن» إن وزارة التموين تحرص خلال الفترة الحالية على توفير كميات مناسبة للمواطنين من الفراخ البرازيلية، التي تكفي احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

وعن الأماكن التي ستتوفر بها الفراخ البرازيلية، أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزارة التموين تحرص على توفيرها خلال الفترة المقبلة في منافذ وزارة التموين المختلفة والمتنوعة، تحديدا قبل شهر رمضان الكريم، لمساعدة المواطنين في شراء ما يحتاجون إليه من سلع غذائية تكفيهم خلال شهر رمضان، ويكون وزن الفراخ البرازيلية يتراوح بين كيلو و300 أو 500 جرام تقريبا.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الفراخ المجمدة في جميع منافذها على مدار اليومين الماضيين، والتي يسجل سعر الكيلو الواحد منها 65 جنيها.

تراجع حاد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وأعلنت الغرفة التجارية صباح اليوم السبت أن هناك تراجع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 25 فبراير، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزارع 68 جنيها بدلا من 81 جنيها.