أسعار الفراخ واللحوم المجمدة في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

تشهد معارض أهلاً رمضان، تخفيضات تترواح من 20 إلى 30% على جميع السلع، طبقاً لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتساءل المواطنون عن أسعار الفراخ واللحوم المجمدة في معارض أهلاً رمضان بالمحافظات، بالإضافة إلى أسعار مختلف السلع.

أسعار الفراخ واللحوم المجمدة في معارض أهلا رمضان

عن أسعار الفراخ واللحوم المجمدة في معارض أهلاً رمضان بالمحافظات، طبقا للأسعار التي أقرتها الغرف التجارية، تعرضها «الوطن » خلال السطور التالية:

أسعار الدواجن المجمدة

فيما يتعلق بأسعار الدواجن المجمدة، بلغت 65 جنيها في الكيلو، فيما بلغ سعر اللحوم المجمدة 79 جنيها.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة السوداني 115 جنيها في معارض أهلاً رمضان، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من 135 إلى 159 جنيها في كل منافذ بيع أهلا رمضان، كيلو الكبدة 135 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحم الضأن 135 جنيها.

أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان

كما يبحث المواطنون عن أسعار بعض السلع الأخرى التي جاءت كالآتي:

- الأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو.

- الدقيق 15 جنيها.

- الزيت 750 مللي بسعر 35 جنيها.

- السكر بـ14.5 جنيه للكيلو.

- المكرونة بـ10 جنيهات 400 جرام.

يذكر أن عدد معارض أهلاً رمضان في مختلف المحافظات بلغ 341 معرضا، وتشهد هذه المعارض، حملات رقابية مشددة داخل المحافظات، للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المقررة.