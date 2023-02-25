أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 25-2-2023 في بورصة الدواجن

تباينت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق التجارية ومحلات الدواجن في المناطق المختلفة، ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الفراخ بشكل مستمر، وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لتخزين ما يرغبون به من كميات تساعدهم على استكمال شهر رمضان.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع

أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع تراجعت بقيمة 13 جنيهًا للكيلو الواحد، على النحو التالي:

- بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

- وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم لتصل إلى 108 جنيهات للكيلو بالمزرعة.

- ووصلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم إلى نحو 40 جنيهًا للكيلو بالمزارع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق التجارية

وبعد أن أعلنت الغرفة التجارية انخفاض أسعار الفراخ قيمة 13 جنيها، فمن المتوقع أن يصل سعرها في الأسواق للتالي:

- وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 85 و87 جنيهًا للكيلو، وبعد انخفاضها من المتوقع أن تسجل قيمة 73 جنيها.

- وصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم إلى نحو 130 جنيهًا للكيلو، وبعدها انخفاضها متوقع أن تصل حتى 118 جنيها.

- جاءت أسعار كيلو الفراخ الأمهات لتسجل نحو 58 جنيهًا للكيلو، وبعد انخفاضها متوقع أن تسجل 46 جنيها للكيلو.

- جاء سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم ليتراوح بين 95 و105 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الهياكل اليوم سجل نحو 60 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص فرازة 900 جرام إلى نحو 127 جنيها.

- بلغ سعر كيلو أجنحة الدجاج نحو 78.95 جنيه.

- تراوح سعر البانيه اليوم بين 180 و200 جنيه.