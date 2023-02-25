سفينة مصرية تصل ميناء اللاذقية السوري بألف طن مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال

وصلت سفينة مصرية، اليوم السبت، إلى ميناء اللاذقية السوري، تحمل على متنها 1000 طن من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري.

السفير محمود عمر: الشحنة الحالية هي الأكبر من حيث الوزن

وقال السفير محمود عمر القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري: «إننا اليوم في ميناء اللاذقية.. استقبلنا سفينة نقل المساعدات المصرية الإغاثية الموجهة للشعب السوري الشقيق وتسليم الشحنة الثالثة من هذه المساعدات»، موضحا أن الشحنة الحالية هي الأكبر من حيث الوزن إذ تبلغ نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.

السفير محمود عمر: الشعب المصري يتضامن مع شقيقه السوري في مواجهة المحنة الإنسانية

وأضاف السفير محمود عمر، أن الشعب المصري يتضامن مع شقيقه السوري في مواجهة المحنة الإنسانية التي خلفها الزلزال، مؤكدا الروابط التاريخية العريقة والمتجذرة بين الشعبين الشقيقين.